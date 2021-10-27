Задержанный военными премьер Судана вернулся в резиденцию

Задержанный в ходе военного переворота премьер-министр Судана Абдалла Хамдук накануне вечером был освобожден и вернулся в резиденцию в Хартуме. Об этом сообщила канцелярия премьера. Абдалла Хамдук и его супруга находятся под усиленной охраной, говорится в сообщении.

Вскоре после этого стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Хамдуком.

Местонахождение других задержанных министров по-прежнему остаётся неизвестным.

Ранее за освобождение Хамдука выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, а международная "тройка" по Судану (США, Великобритания, Норвегия) призывала военных освободить все гражданское руководство страны.

Премьер-министр Судана был арестован 25 октября. Спустя несколько часов после ареста председатель Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил с заявлением, в котором сообщил о роспуске совета, созданного при участии военных и гражданских политиков после свержения два года назад авторитарного президента Омара аль-Башира. Он также объявил о роспуске правительства и ряда статей переходной конституционной декларации. Причиной действий военных аль-Бурхан назвал кризис власти, связанный с конфликтом между военными и гражданскими членами переходного совета.

Военные ввели в стране чрезвычайное положение. При этом суданский военный руководитель заявил о приверженности военных переходу к демократии и пообещал провести выборы в 2023 году.