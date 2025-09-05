Премьер Великобритании Кир Стармер начал масштабные перестановки

Отставка заместителя премьер-министра Великобритании Анджелы Рэйнер привела к масштабным кадровым перестановкам в кабинете Кира Стармера, сообщает Би-би-си.

Новым вице-премьером назначен Дэвид Лэмми, до этого занимавший пост министра иностранных дел. Он также возглавит министерство юстиции.

Главой МИД станет Иветт Купер, ранее руководившая министерством внутренних дел. Ее место в МВД займет Шабана Махмуд — она освободила пост министра юстиции для Лэмми.

По данным Би-би-си, назначение Махмуд — одно из ключевых решений. Оно показывает, что борьба с нелегальной миграцией и вопрос беженцев остаются для правительства приоритетными. В парламенте Махмуд считают сторонницей жесткой линии в миграционной политике.

Кроме того, в отставку отправлен министр по делам Шотландии Иэн Мюррей, а лидер Палаты общин Люси Пауэлл вышла из состава правительства. Министр финансов Рейчел Ривз сохранила свой пост.

Анджела Рэйнер покинула правительство на фоне скандала с неуплатой налогов. Она также лишилась постов министра жилищно-коммунального хозяйства и заместителя руководителя Лейбористской партии.

