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Премьер Великобритании объявила о заморозке счетов за электроэнергию

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о мерах поддержки граждан и бизнеса в связи с энергетическим кризисом. Обсуждение проходило в палате общин.

"На этой неделе я пообещала, что справлюсь с растущими ценами на энергоносители, с которыми сталкиваются семьи и предприятия по всей стране. Сегодня я выполняю обещание", – сказала Трасс, возглавившая правительство Великобритании 6 сентября 2022 года.

Согласно плану правительства, в течение следующих двух лет британцы будут платить за электроэнергию не более 2500 фунтов стерлингов (около 175 тысяч рублей) в год. Это позволит домохозяйствам ежегодно экономить более тысячи фунтов стерлингов. Помимо этого, сохранится объявленная ранее скидка в размере 400 фунтов стерлингов. Таким образом, расходы британских домохозяйств на электричество будут приближены к текущим, то есть заморожены.

Эти меры, ожидает британское правительство, ускорят экономический рост и снизят инфляцию на 5%, что уменьшит стоимость обслуживания государственного долга.

Для бизнеса, бюджетных учреждений и благотворительных организаций, которые опасались многократного роста затрат на электроэнергию, в течение полугода предлагается та же поддержка, что и для граждан. По истечении этого периода правительство будет оказывать постоянную помощь уязвимым отраслям.

Правительство Великобритании заявило, что компенсирует потери поставщикам электроэнергии, а также будет финансировать экологические программы, которые ранее оплачивались "зелёными сборами" с граждан. На реализацию плана поддержки из бюджета страны выделят 150 миллиардов фунтов стерлингов.

Помимо этого, группа по энергоснабжению начала переговоры с местными и международными поставщиками энергии, в том числе – из возобновляемых источников. Новые долгосрочные контракты позволят снизить цены на электричество и повысить надёжность его поставок, надеются чиновники.

Британское правительство намерено выдать более сотни новых лицензий на нефть и газ, отменить мораторий на добычу сланцевого газа, а также увеличить использование атомной, ветровой и солнечной энергии.

  • К середине лета 2022 года цены на электроэнергию в Великобритании выросли на 50% в ценовом выражении, а на газ – в два раза. К весне счета на энергию в стране могли увеличиться в шесть раз по сравнению с допандемийным уровнем, рассказывает The Guardian.
  • Энергетический рынок Великобритании, как и других европейских стран, столкнулся со сложностями из-за беспрецедентного роста мировых цен на газ, сообщал британский регулятор рынка газа и электроэнергии Ofgem в начале февраля 2022 года.
  • После вторжения России в Украину ситуация ухудшилась. 31 августа "Газпром" остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку", как утверждалось, из-за планового техобслуживания. Газопровод должен был вновь заработать, хотя и на 20% мощности, 3 сентября. Однако "Газпром" заявил, что технический осмотр единственной рабочей турбины газопровода "Северный поток" выявил её неисправности. Газопровод не будет работать без их устранения.
  • На фоне объявления о приостановке работы газопровода цены на газ в Европе превысили отметку 3000 долларов за тысячу кубометров, что стало причиной протестов в ряде европейских стран. В Евросоюзе заявили, что случившееся – "ещё одно подтверждение ненадёжности "Газпрома" как поставщика" и "свидетельствует о цинизме России".

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