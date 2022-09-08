Премьер Великобритании объявила о заморозке счетов за электроэнергию

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о мерах поддержки граждан и бизнеса в связи с энергетическим кризисом. Обсуждение проходило в палате общин.

"На этой неделе я пообещала, что справлюсь с растущими ценами на энергоносители, с которыми сталкиваются семьи и предприятия по всей стране. Сегодня я выполняю обещание", – сказала Трасс, возглавившая правительство Великобритании 6 сентября 2022 года.

Согласно плану правительства, в течение следующих двух лет британцы будут платить за электроэнергию не более 2500 фунтов стерлингов (около 175 тысяч рублей) в год. Это позволит домохозяйствам ежегодно экономить более тысячи фунтов стерлингов. Помимо этого, сохранится объявленная ранее скидка в размере 400 фунтов стерлингов. Таким образом, расходы британских домохозяйств на электричество будут приближены к текущим, то есть заморожены.

Эти меры, ожидает британское правительство, ускорят экономический рост и снизят инфляцию на 5%, что уменьшит стоимость обслуживания государственного долга.

Для бизнеса, бюджетных учреждений и благотворительных организаций, которые опасались многократного роста затрат на электроэнергию, в течение полугода предлагается та же поддержка, что и для граждан. По истечении этого периода правительство будет оказывать постоянную помощь уязвимым отраслям.

Правительство Великобритании заявило, что компенсирует потери поставщикам электроэнергии, а также будет финансировать экологические программы, которые ранее оплачивались "зелёными сборами" с граждан. На реализацию плана поддержки из бюджета страны выделят 150 миллиардов фунтов стерлингов.

Помимо этого, группа по энергоснабжению начала переговоры с местными и международными поставщиками энергии, в том числе – из возобновляемых источников. Новые долгосрочные контракты позволят снизить цены на электричество и повысить надёжность его поставок, надеются чиновники.

Британское правительство намерено выдать более сотни новых лицензий на нефть и газ, отменить мораторий на добычу сланцевого газа, а также увеличить использование атомной, ветровой и солнечной энергии.