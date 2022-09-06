Лиз Трасс вступила в должность главы правительства Великобритании

Новым премьером Великобритании стала экс-министр иностранных дел Лиз Трасс после того, как главой правительства её назначила британская королева Елизавета II.

Во вторник она поручила Трасс сформировать следующий кабинет. Встреча прошла в замке Балморал - летней королевской резиденции в Шотландии. Чуть ранее там же Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона. Традиционно британский монарх назначает премьеров в Букингемском дворце или Виндзорском замке, однако в этот раз врачи посоветовали 96-летней королеве не покидать Шотландию.

Позднее во вторник ожидается первое выступление Трасс в качестве премьера. Она сделает заявление в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне. Ожидается, что уже 6 сентября Трасс проведет и первые назначения.

Утром Джонсон, об отставке которого стало известно в июле, выступил с прощальной речью. Он заявил о поддержке Трасс и выразил уверенность, что новое правительство поможет Британии преодолеть энергетический кризис. В этой связи Джонсон упомянул российского президента, подчеркнув, что Владимир Путин не сможет шантажировать и запугать британцев путём ограничений поставок топлива.

Лиз Трасс стала 15-м премьером, которого назначила Елизавета II. Она третья женщина, возглавившая правительство, за всю историю Соединённого королевства.

Новым лидером Консервативной партии её избрали 5 сентября. Трасс пообещала продолжить жёсткий курс отношений с Москвой. Борис Джонсон, которого она сменила, стал одним из самых проукраински настроенных европейских лидеров после начала российского вторжения в Украину.

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