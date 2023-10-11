Преподавателя СПбГУ уволили из-за участия в суде над Сашей Скочиленко

Преподавателя филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Светлану Друговейко-Должанскую уволили из вуза после того, как она выступила независимым экспертом в суде по делу художницы Саши Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии.

Как отмечает издание "Фонтанка", филолог последовательно и доказательно раскритиковала экспертизу, заказанную следствием другим сотрудникам СПбГУ – кандидату филологических наук Анастасии Гришаниной и преподавателю Ольге Сафоновой.

Филолог написала в фейсбуке, что в среду администрация университета ознакомила её с приказом об увольнении, в документе в качестве причины такого решения есть формулировка "за совершение аморального поступка". Само решение было принято комиссией по этике СПбГУ.

Друговейко-Должанская также сообщила, что планирует оспаривать своё увольнение в судебном порядке, хотя не рассчитывает на положительный результат.