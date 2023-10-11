Преподавателя СПбГУ уволили из-за участия в суде над Сашей Скочиленко

Преподавателя филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Светлану Друговейко-Должанскую уволили из вуза после того, как она выступила независимым экспертом в суде по делу художницы Саши Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии.
Как отмечает издание "Фонтанка", филолог последовательно и доказательно раскритиковала экспертизу, заказанную следствием другим сотрудникам СПбГУ – кандидату филологических наук Анастасии Гришаниной и преподавателю Ольге Сафоновой.
Филолог написала в фейсбуке, что в среду администрация университета ознакомила её с приказом об увольнении, в документе в качестве причины такого решения есть формулировка "за совершение аморального поступка". Само решение было принято комиссией по этике СПбГУ.
Друговейко-Должанская также сообщила, что планирует оспаривать своё увольнение в судебном порядке, хотя не рассчитывает на положительный результат.
- Светлана Друговейко-Должанская проработала в СПбГУ 40 лет. Она входит в состав орфографической комиссии Российской академии наук.
- Художница и активистка Саша Скочиленко находится в СИЗО с апреля прошлого года. Её обвиняют в том, что она в магазине "Перекрёсток" наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными и гибели мирных жителей. Скочиленко признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной. Тем не менее ей грозит до 10 лет колонии.
- Дело Скочиленко рассматривается в Василеостровском районном суде Петербурга. Как сообщает издание "Медиазона", на девятнадцатом по счёту заседании, которое состоялось в среду, 11 октября, обвиняемая впервые расплакалась: из-за того, что судья Демяшева и прокурор Гладышев сначала не разрешили ей поменять батарейки в кардиомониторе (у художницы – порок сердца), а затем отказали ей в приёме пищи.
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