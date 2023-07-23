В камере художницы Скочиленко за две недели провели четыре обыска

В камере 32-летней художницы Саши Скочиленко, которая находится в петербургском СИЗО по делу о так называемых фейках об армии, за последние две недели провели четыре обыска. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на защитницу Скочиленко Маргариту Кислякову.

По её словам, в ходе одного из обысков, когда Скочиленко в камере не было, у неё конфисковали порцию лекарств. "Все Сашины вещи раскидали по полу, потоптались по её письмам, раздавили беруши, разорвали одну из книг", — сказала Кислякова. Она добавила, что у от соседки Скочиленко по камере сотрудники оперативного отдела потребовали отозвать жалобу на обыски.

Также, как утверждает защитница, в СИЗО запретили передавать книги и хранить в камерах больше трёх книг на человека. В душевых нет горячей воды, при этом женщинам запретили носить подогретую воду в вёдрах, ссылаясь на "соображения безопасности".

Художница и активистка Александра Скочиленко уже более года находится в СИЗО. Её обвиняют в том, что она в магазине "Перекрёсток" наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными и гибели мирных жителей. Скочиленко признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной. Скочиленко арестовали 13 апреля 2022 года, она была одной из первых арестованных в России по статье о так называемых фейках об армии. Ей грозит до 10 лет колонии.

Сейчас идёт судебный процесс. Дело рассматривает Василеостровский районный суд Петербурга. 6 июля художнице вновь продлили арест - до октября.

Известно, что обвиняемая страдает целиакией – непереносимостью глютена, из-за чего ей можно употреблять в пищу только определённый набор продуктов, который в СИЗО не передают. Из-за этого здоровье Скочиленко за год заметно ухудшилось.

Защита художницы неоднократно ходатайствовала о переводе её под домашний арест, однако прокуратура заявляет, что "подсудимая обвиняется в жестоком опасном преступлении, её родственники проживают за границей, нет оснований не считать, что она не скроется от следствия и не покинет страну, а значит никаких оснований для смягчения меры пресечения нет". Суд соглашается с этим.