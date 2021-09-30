Преподавателя Шанинки Кагарлицкого арестовали на 10 суток

Суд в Москве арестовал на 10 суток преподавателя Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) и политолога Бориса Кагарлицкого. Об этом сообщает Sota.

Кагарлицкого признали виновным по административной статье об организации несогласованной акции из-за поста в фейсбуке о митинге КПРФ 25 сентября. Преподавателя задержали в среду, когда он шёл на лекцию в Шанинку. Он провёл ночь в отделе полиции.

Ранее полиция задержала депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву. На неё составили два протокола об организации несанкционированных акций 20 и 25 сентября. Депутату грозит до 30 суток ареста.

Тверской суд Москвы в четверг оштрафовал редактора студенческого журнала DOXA Армена Арамяна на 20 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции. Он был задержан 29 сентября на выходе из здания Следственного комитета – Арамян проходит по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты.

В Москве на Пушкинской площади 20 и 25 сентября прошли акции протеста против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму. В митингах приняли участие несколько сотен человек. Во время голосования было зафиксировано довольно много нарушений, но больше всего подозрений у наблюдателей и оппозиции вызывает процедура дистанционного электронного голосования, применённая на выборах в Госдуму впервые.