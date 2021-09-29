Из-за акции 20 сентября задержали главреда Doxa и профессора "Шанинки"

В Москве в среду был задержан главный редактор студенческого издания DOXA Армен Арамян. Как сообщило ОВД-Инфо (включено в реестр "иноагентов"), полицейские задержали его на выходе из здания Следственного комитета - Арамян проходит по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Его доставили в ОВД, где составили протокол по статье об организации несогласованной акции. На ночь Арамян остаётся в ОВД, завтра предположительно состоится суд.

Как сообщает DOXA, обвинение связано с твитом Арамяна со ссылкой на выступление кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова на акции против фальсификации выборов, которая состоялась на прошлой неделе на Пушкинской площади в Москве.

На самой акции никто не был задержан, однако спустя несколько дней полиция начала ходить по домам её участников и составлять протоколы об участии в несогласованной акции.

Михаил Лобанов возмущён задержанием Арамяна, он заявил, что считать того организатором акции 20 сентября - абсурд.

Также в понедельник был задержан профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Кагарлицкий. Его задержали прямо у дверей вуза, где он должен был читать лекцию.

Как написал Кагарлицкий в твиттере, ему также вменяют в вину твит об акции на Пушкинской площади. Ранее он критиковал электронное голосование в Москве и его итоги. "Поведение власти уже не имеет ничего общего с управлением политическим процессом. Анализировать поступки представителей правящих кругов должны не политологи, а психиатры" - написал в частности Кагарлицкий в твиттере в понедельник утром.