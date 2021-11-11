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Преподавателю МГУ и ВШЭ грозит 20-летний срок за педофилию

Здание МГУ

Суд в Москве арестовал 46-летнего преподавателя МГУ и Высшей школы экономики Евгения Золина по обвинению в сексуальном насилии против ребёнка. По предъявленной статье ему грозит до 20 лет заключения, передаёт агентство "Москва".

Арест произошёл ещё в сентябре, но известно о нём стало сегодня. Золин преподавал математику и был старшим научным сотрудником Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии ВШЭ. По версии следствия, он приставал к двум 6 и 11-летним девочкам, передаёт издание Mash.

Позиция Золина или его защиты не сообщается, признаёт ли он обвинения — неизвестно. В июне 2021 года обвинения в сексуальных домогательствах к детям выдвигались против ещё одного преподавателя, связанного с МГУ, преподавателя физики элитной московской школы при университете Сергея Сергеева.

Тогда издание "Проект" утверждало, что поговорило с почти пятьюдесятью бывшими учениками Сергеева, 14 из которых рассказали о его сексуализированных действиях по отношению к несовершеннолетним ученикам. Он был уволен, но обжаловал это в суде, учеников он обвинил в клевете. "Проект" позднее был признан российскими властями нежелательной организацией.

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