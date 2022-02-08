Пресс-конференция Макрона и Зеленского. Трансляция

В Киеве проходит пресс-конференция после переговоров президентов Украины и Франции. Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Киеве на следующий день после длительных переговоров французского президента с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку суверенитета Украины и реформ в этой стране. Президент Франции заявил, что Париж поддерживает стремление Украины к свободе и демократии, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

По словам Макрона, Зеленский подтвердил ему, что Украина готова выполнять Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе. Он сказал, что Зеленский ведёт себя "хладнокровно" перед лицом угрозы российского вторжения. Макрон признал, что есть разные подходы к трактовке Минских соглашений, но призвал к конкретным шагам для того, чтобы найти единое прочтение. По словам Макрона, 10 февраля в Берлине вновь должны встретиться политические советники стран "нормандской четвёрки" - это будет уже вторая встреча за 2 недели. Зеленский выразил надежду, что вскоре пройдёт и саммит стран "нормандской четвёрки" - России, Украины, Германии и Франции.

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать обращённые к Украине слова Владимира Путина "Нравится, не нравится, терпи моя красавица", Зеленский сказал, что Украина действительно красавица, но Путину не стоило бы называть её "своей". Он также сказал, что Украина очень терпелива, несмотря на эскалацию конфликта со стороны России.