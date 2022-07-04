Ко своему дню рождения Америка приходит в неважном настроении. Биржу трясет, инфляция растет, тревога накапливается, и, несмотря на мизерную безработицу, 83% населения не довольны экономической ситуацией. И этих людей легко понять. Один бензин чего стоит! Пять долларов за галлон – неслыханная цена, особенно в сезон отпусков, когда все мы, насидевшиеся дома за ковидные годы, двинулись в путь, жалуясь, что каждый бак бензина обходится под сто долларов.

С политикой не лучше. В преддверии праздника страна прильнула к телевизору, где показывают слушания в Конгрессе в связи с событиями 6 января, прошлогодним захватом Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Расследование деяний предыдущей администрации оборачивается ежедневной очередной сенсацией и вводит в число виновных всё новых персонажей из приближённых бывшего президента, включая и его самого вместе с так называемой “большой ложью” об украденных выборах. Ну, и конечно главная бомба обычно тихого сезона – решение Верховного суда об отмене обретённого женщинами права на прерывание беременности, что открывает двери к запрету на аборты в консервативных штатах. Неудивительно, что те же 83% опрошенных считают, что страна идет в неправильном направлении. Хуже, что одна половина не согласна с другой в том, как и кому исправить положение, откладывая решение этого жгучего вопроса до осенних выборов в Конгресс, которые под давлением всех этих проблем могут радикально изменить политический пейзаж страны.

Для Украины это война за независимость, схожая с той, что вели американские колонии против своей метрополии

Однако, если расколотая со времен Трампа Америка не может примириться в вопросах экономики и политики, то большинство находит общий язык, когда речь идет об истории. 4 Июля больше чем День независимости. Это тот красный день календаря, когда страна отмечает рождение своих демократических институтов, тех незаменимых орудий, которые 246 лет позволяют жить свободно, по закону и разным вместе: e pluribus unum, как написано на каждой монете. Удачно угодивший в разгар лета, этот праздник обычно отмечается на пляже, барбекю во дворе, фейерверками, маскарадными шествиями и прочими легкомысленными (никаких военных парадов) церемониями. Но в некоторых семьях, блюдущих традиции и гордящихся ими, принято каждое 4 июля за накрытым столом читать вслух Декларацию независимости, свидетельство о рождении свободной нации.

Сегодня этот обычай приобретает особое значение. Война в Украине оживила стёртый от долгой привычки смысл, которым история наделяет демократию и её ценности. Именно потому американцы всех вер и политических убеждений объединены в поддержке Украины, что они узнают в ее борьбе свое прошлое.

Если Путин пытается выдать свою агрессию за продолжение Второй мировой, оправдывая победобесием садизм и варварство российской армии, если историки находят сходство “спецоперации” с Первой мировой – безумной и бессмысленной попыткой самоубийства, то для Украины это война за независимость. И она схожа с той, что вели американские колонии против своей метрополии. Как и тогда, Давид покусился на Голиафа. Как и тогда, никто не верил в поражение могучей империи. Как и тогда, колониальная война обернулась революцией, создавшей демократию, которая пережила всех тиранов: королей, фюреров и генсеков.

Для Украины Америка – исторический прецедент, ориентир, залог успеха. Зная это, американцы чувствуют и свою ответственность за исход войны. Зная это, президент Джо Байден может опереться на простых избирателей, ни в чем другом не согласных друг с другом, и обещать поддерживать Украину – “столько, сколько это будет необходимо”.

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист, ведущий подкаста "Взгляд из Нью-Йорка"



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