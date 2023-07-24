"Превратить во второй Мариуполь". Блогеры об ударах России по Одессе

Как только Россия объявила о разрыве зерновой сделки, она начала активно обстреливать Одессу и другие украинские торговые порты. Первые удары пришлись на одесский порт и прилегающие районы, но в ночь с субботу на воскресенье ракеты поразили исторический центр города, недавно внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Андрей Мальгин

Путин методично разрушает Одессу. В идеале, согласно его концепции спасения русского мира, она должна превратиться во второй Мариуполь. "Новую построим".

Как сообщает в утренней сводке Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины, минувшей ночью российские войска нанесли удар по Одесской области по меньшей мере пятью типами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», Х-22 и «Искандер-К», кроме того использовались баллистические ракеты «Искандер-М».

В общей сложности по области было выпущено 19 ракет.

Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена, заявляют в командовании.

В частности силы ПВО уничтожили четыре ракеты "Калибр" и пять "Искандер-К".

Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым домам, в том числе многоквартирным.

Искорежены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. На одной из центральных площадей Одессы в результате попадания российской ракеты изуродован Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви. Пострадали два памятника архитектуры.

По состоянию на утро воскресенья известно об одном погибшем. Одного человека удалось спасти из-под обломков. Еще 19 человек ранены, среди них четверо детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно, сообщает оперативное командование.

В результате обстрела в Одессе образовалось несколько воронок, отмечаются обрывы электросетей. (ВВС)

Добавлю, что среди разрушенного сегодня российскими ракетами есть и памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Товарищи бывшие либералы Михаил Федотов и Евгений Сидоров, в ранге послов вы были представителями от России в ЮНЕСКО. Не хотите высказаться?

Когда-то я был неплохо знаком с Михаилом Швыдким, нынешним специальным представителем президента Путина по международному культурному сотрудничеству. Ну как вам, Михаил Ефимович, как вам такое международное культурное сотрудничество? Не хотите высказаться? Тем более мама ваша, говорят, одесситка.

Хотя, если погуглить, вы уже высказались отлично. Через несколько дней после начала войны вы заявили, что СВО - это "каток, который западная государственная машина запустила по американским лекалам". Почему-то. И в тот же день: "Очень важно понимать, что нам надо консолидировать интеллигенцию, которая работает в России... Невозможно желать поражения своей стране". Может, война за полтора года открыла вам глаза на происходящее? Как бы не так. Буквально на этой неделе вы опубликовали в "Российской газете" программную статью и в ней заявили, что Россия "проводит СВО в защиту собственной суверенности. В том числе и культурно-ценностной".

Максим Шевченко

Красавица Одесса…

А по итогу, все лишь ради того, чтобы остатки одесского порта из собственности какого-нибудь Коломойского (или кто там сейчас?) стала собственностью каких-нибудь Ротенбергов (или кого-нибудь вроде них).

«Вы хочете песен? Их есть у меня!»

Что там в «народных республиках» принадлежит народу?

От ракетной атаки среди прочего пострадали старые здания на бульваре Жванецкого, Дом учёных, находящийся в бывшем особняке графа Толстого, и Спасо-Преображенский собор — крупнейший православный храм города.

Живущий в Одессе поэт Борис Херсонский:

Ну что же... Этой ночью многое во мне было убито. Не секрет, что я - православный христианин. И хотя много лет не отождествляю себя с РПЦ, но... Да, с надеждой смотрел на возрождающийся храм. И посещал его, когда он был построен. И молился. Это было давно. Но это было. И я сожалею о разрушении новодела. Кстати, копией была и спасенная Касперская икона. Но и протез иногда болит. Я много знаю о проблемах церкви. Слишком много, чтобы найти в своей душе компромиссы. Но. Две мои книги на евангельские сюжеты плюс переводы церковных текстов - значительная часть того, что я написал.

В Доме ученых выступал мой отец. И я выступал там с докладами. Там проходили чтения в рамках Одесского международного литературного фестиваля, где читали мы с Люсей. Там я слушал концерты камерной музыки...

Моё детство прошло на Екатерининской площади.

Всё это убили в прошедшую ночь.

Министерство обороны России сначала хвасталось удачным ударом по Одессе:

Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. На пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены.

Позже, когда фото и видео последствий удара разошлись по интернету и СМИ, МО РФ начало, как обычно в подобных случаях, утверждать, что во всех разрушениях виновата украинская ПВО.

Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности.



▫️ Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля т.г. объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.



▫️ Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.



▫️ С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса.

Эту версию тут же начали разгонять в соцсетях российские пропагандисты.

Но политологу Сергею Маркову этого мало, и он выдвигает ещё более красочную версию.

Российские власти слишком хорошо думают о Зеленском и в целом о нынешней власти на Украине. Все с 2014 года не верили, к чему все идёт.

Вот и сейчас Россия заявляет, что алтарная часть Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе была уничтожена случайно ударом ракеты С 300 ПВО ВСУ. Возможно и так. Но более вероятно другое.

Что Спасо-Преображенский кафедральный собор был уничтожен сознательно ВСУ по приказу Зеленского. Цели сознательного удара по Собору ясны.

1. Обвинить в этом Россию и вызвать большую волну ненависти к России со стороны православного населения Украины.

2. Вызвать ненависть к России со стороны жителей Одессы, многие из которых тайно остаются пророссийскими,

3. Нанести удар по православию. Ведь уничтожение православия на Украине это одна из главных задач Зеленского по приказу хозяев.

4. Привлечь внимание НАТО и разных стран к ударам по Одессе, чтобы добиться применения силы этими странами для охраны конвоев с зерном из украинских портов. И проломить силой вывоз украинского зерна.

Когда Зеленский и украинская хунта убивают, они не по ошибке убивают и разрушают, а сознательно бьют. Поймите уже это. И прекратите оправдывать Зеленского. Потом, через годы, выяснится, что Спасо-Преображенский собор был разрушен по тайному приказу Зеленского.

Вам кажется эта версия "чересчур" радикальной? Мне тоже. Но увы, она не только очень радикальная, но и очень реальная. Потому что ситуация радикальная.

Вокруг то оглянитесь! Все разумно и умеренно?

Самые видные российские пропагандисты даже не пытаются переложить вину на Украину, а просто беззастенчиво радуются ударам по русскому, как любят его называть в России, городу.

Большинство нормальных людей считает, что по собору попали случайно, поскольку российские ракеты совсем не такие высокоточные, как пытается изобразить пропаганда.

Татьяна Фельденгауэр

Каждый раз, когда я читаю про «высокоточные удары» и вижу результаты этой «высокой точности», перестаю дышать от ужаса.



Эти мрази «высокоточно» убивают людей, разрушают мирные города, уничтожают историческое наследие и религиозные святыни.



Ненавижу! И уже не хочу никакого суда над ними, пусть просто сдохнут уже поскорее! Все, включая того, кто «просто исполняет приказ», отправляя очередную ракету в сторону Одессы.

Но есть и другое объяснение.

Вадим Денисенко

Сейчас все ломают головы: зачем стрелять по кафедральному собору Одессы?

Если исходить из последних историй про Троицу Рублёва, про иконы, которые передаются на фронт, и другие шаманские истории из Кремля, то уничтожение кафедрального храма не выглядит бессмысленным. В этом соборе находится Касперовская икона Божьей матери, которая считается покровительницей Одессы. Поэтому, уничтожение этой иконы (к счастью, она вроде уцелела) — это часть историй про вундерваффе Путина.

Больной идиот, живущий в параллельном мире.

У меня есть ещё риторический вопрос: "А мы услушим от Онуфрия, настоятеля московской церкви в Украине, заявление, где он скажет, что Путин убийца?" Но ответ я знаю заранее.

Другие блогеры тоже риторически спрашивают, почему молчит освящавший собор Патриарх Кирилл и другие представители Московской патриархии.

Константин Калачев

— За всю свою жизнь наш Патриарх мухи не обидел.

Добрейший человек!

— А людей?

— Люди же не мухи.

(из воспоминаний современников)



Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы; заложен (первоначальное здание) в 1794 году, освящён в 1808 году, разрушен в 1936 году. После воссоздания на прежнем месте в начале 2000-х годов освящён (по чину великого освящения) 21 июля 2010 года Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Поврежден ракетным ударом в ночь на 23 июля 2023 года.

Из Одессы сообщают, что собор горел.



В соборе, кстати, хранятся мощи св. Иннокентия Херсонского, находятся гробницы князя Воронцова и его жены.



Странный способ поддержки русскоязычных жителей Одессы, но мы уже давно перестали чему-либо удивляться!

Патриарх тоже не удивляет.

Молчит.

Андрей Десницкий

А представители МП уже объяснили, почему ракетный удар по собору - это правильно и хорошо?

Представители МП молчат. "Денацификация" продолжается.

Валерий Пекар

Приходилось слышать, что россияне считают Одессу "русским городом", по которому они не будут стрелять.

Приходилось слышать, что исторический центр Одессы теперь в ЮНЕСКО, это остановит россиян.

Люди, которые так говорили, просто плохо учили в школе русскую литературу, в том числе её сакраментальную фразу "Так не доставайся же ты никому!"

Анатолий Несмиян

После ночных ударов по Одессе был разрушен Спасо-Преображенский собор, практически до основания. В целом повторяется история с Харьковом - под разговоры о русском городе Одесса проводится его ускоренная дерусификация.



Внутреннему потребителю, конечно, продана версия о поражении военных целей, а разрушения нанесены летающими кондиционерами и сломанными ракетами ПВО.



Откровенно говоря, не совсем понятно, что понимается под такой целью СВО, как «денацификация», если число врагов России прирастает после этого мероприятия в геометрической прогрессии. Единственное рациональное решение при таком подходе - это обезлюживание территории. Нет людей - нет нацистов.

Андрей Волна

За без малого полтора года войны мы чувствовали и видели всё, казалось.

И разрушенный Мариуполь, и удары по Виннице, и горящий Кривой Рог, и Кременчуг, и плачущий и одновременно суровый Днепр, и Львов, и стойкий Херсон, и всё-всё-всё…

Теперь фашисты каждый день бьют по Одессе.

Опять есть погибшие. Много раненых.



Путину сейчас, как никогда, нужна эскалация.

Разогретому войной народу нужна победа. «Мы за ценой не постоим», как известно.

И уже не только безумный Путин и безумные старики ведут Россию в пропасть, убивая Украину.

Уже и вполне себе безумная Россия убивает Украину. А сбрендившие старики исполняют её, России, безумную волю.

Кто следующий? Польша? Страны Балтии?

Не знаю.

Им нужна эскалация.

А пока… Пока горит Одесса. И разрушают порт. Горят дома. Снова (второй раз в своей истории) уничтожен один из самых крупных храмов Украины - Спасо-Преображенский собор. И гибнут люди.

Время, когда ненависть стала вполне себе хорошим чувством. Много лучше безразличия.

Леонид Невзлин

Какую же боль сейчас испытывают одесситы. Цивилизованные люди просто обязаны разделить ее с ними, и помочь, чем могут. Вот только остановить «варвара из Питера», который страдает по развалу Союза, где было не так уж много таких прекрасных городов, как Питер и Одесса, никто не способен.



Если зверя не обезвредить сегодня, то завтра Одессу ждет судьба Мариуполя. В мае прошлого года за Одессу было страшно до слез. Тогда войне было 3 месяца, сейчас идет второй год. Слез не осталось. Только ярость и понимание того, что путинская РФ должна быть разрушена до основания.

Александр Невзоров

Знаменательная ночь.

Сегодня Украина получила официальное право превратить в руины Исаакиевский собор в питере,Успенский в кремле, расфигачить ХХС, а также всякие петродворцы и ВДНХ.

Вопрос «ответки» -это только вопрос времени и дальнобойности ракет.

А «Томагавки», ATACMS. PrSM -все это в скором времени у Украины, без всякого сомнения, будет.



Следовательно, вышеперечисленные сооружения в россии - будут превращены в такие же груды битого кирпича, как музеи дома и церкви в центре Одессы.



Идиот окончательно заигрался. Сегодня он предъявил миру еще одно доказательство своей невменяемости и неспособности просчитывать следствия своих поступков.

Он вынуждает человечество вооружить Украину «дальнобоем». Мир поскрипит, но все даст.



Сегодня - день русского счастья. Российская пропаганда уже откровенно оргазмирует, не скрывая восторга.

Глупцы, сбежавшиеся «сплясать танец радости» к соловьеву -не понимают, что радуются неизбежным будущим бомбежкам Ростова, Воронежа, москвы и питера.

Их радостные утренние «танцы - это самба на том кирпичном крошеве, которое получится из контакта «томагавка» с «Василием Блаженным» и Эрмитажем.

Око за око.

Ксения Ларина

Хотелось бы знать, что чувствуют сейчас те одесситы, которые по-прежнему живут и работают в России. Особенно те, кто служит в индустрии развлечений. Развлекают россиян, убивающих их родной город.

Что чувствуют Лариса Долина, Ирина Апексимова, Юрий Стоянов, одесские участники Квартета И, артистка Нонна Гришаева, моя коллега кинокритик Сусанна Альперина и многие другие прекрасные талантливые одесситы, продолжающие делать карьеру в России.

Сколько надо терпеть и по какой причине терпеть это страшное унижение и оскорбление своей родины? Ведь у каждого из вас в городе остались родные и друзья , которые прямо сейчас смотрят на вас из-под завалов, смотрят на вас, успешных деятелей российского шоубиза, ведь вы же зарабатываете деньги на крови своих соотечественников, неужели вы этого не понимаете .

Нет у меня слов, объясяняющих это. Нет.

Варвара Турова

Я не могу прекратить войну, не могу победить Путина, не могу думать о войне, не могу не думать о войне, все ещё не могу поверить, что происходит то, что происходит, я много чего не могу. Единственное, что я могу – помогать Украине и украинцам. Помощи очень мало. Помощи должно быть в миллиард раз больше. Давайте помогать больше.

Слава Украине.