Президент Армении подал в отставку, заявив о нехватке полномочий

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, сообщается на его официальном сайте. Он заявил, что на этой должности ему не хватает полномочий и он не способен влиять на политику страны и вопросы войны и мира.

68-летний политик возглавлял государство с весны 2018 года. В 96-97 годах он четыре месяца занимал пост премьер-министра. Армения — парламенсткая республика, президентский пост имеет в основном церемониальное значение. На эту должность можно избраться только один раз, на семилетний срок.

В заявлении Саркисяна сказано, что Армения живёт в реальности, когда президент "не может использовать большую часть своего потенциала" для решения системных задач. По его словам, в текущей ситуации "у президента нет инструментов, чтобы помочь своей стране".

При Саркисяне была создана комиссия по конституционным изменениям, напоминается в заявлении. Он выразил надежду, что после возможных поправок в Конституцию, следующему президенту удастся работать "в более сбалансированной среде", а в стране удастся "создать систему сдержек и противовесов".

Согласно законодательству страны, президент подает прошение о своей отставке в парламент, — передаёт Армянская служба Радио Свобода. Отставка считается принятой с момента ее обнародования. До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента. Президента избирает Национальное собрание.

Внеочередные выборы проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 после открытия вакансии на должность президента.