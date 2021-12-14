Глава МИД Турции заявил о шагах по нормализации связей с Арменией

Турция и Армения в рамках усилий по нормализации связей взаимно назначат специальных представителей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Заявление было сделано в понедельник в турецком парламенте, на заседании по госбюджету. Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что по вопросу об отношениях с Арменией турецкая сторона проконсультировались с Азербайджаном и в дальнейшем также будет координировать с Баку свои действия в этом процессе. Министр не уточнил, когда именно планируется назначить спецпредставителей. Но при этом добавил, что в ближайшее время будут возобновлены чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном.

Как отмечает Радио Азатутюн (Армянская служба RFE/RL), заявление Чавушоглу в меджлисе встретили аплодисментами. Глава МИД подчеркнул, что Анкара и Баку прикладывают дипломатические усилия для достижения регионального мира и стабильности.

Официальный Ереван положительно оценил выступление глава турецкого МИД. В Ереване подтвердили, что армянская сторона назначит своего специального представителя для ведения диалога. На просьбу СМИ ситуацию прокомментировал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. По словам Унаняна, Армения, как и всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий. Пресс-секретарь подчеркнул, что всё это прописано в программе армянского правительства.

Между Турцией и Арменией сейчас нет дипломатических отношений. Граница между странами закрыта с 1993 года. Это связано с рядом обстоятельств, в частности, с острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи и с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

В 2009 году Турция и Армения подписали мирный договор о восстановлении контактов и открытии границ, но соглашение так и не было ратифицировано.

В 1915–16 годах на территории Османской империи погибли до полутора миллионов проживавших там армян. Многие из них были убиты по распоряжению властей, уверены исследователи. Анкара категорически отрицает такую оценку событий, утверждая, что у государства не было целенаправленной политики убийства армянского населения.