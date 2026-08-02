Президент Армении вновь назначил Никола Пашиняна премьер-министром

Президент Армении Ваагн Хачатурян вновь назначил лидера партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Повторное назначение состоялось после того, как правительство Пашиняна формально ушло в отставку в первый день работы нового состава Национального собрания. Такая процедура предусмотрена Конституцией Армении: после первого заседания парламента нового созыва кабинет министров складывает полномочия, а затем президент вновь назначает премьер-министра, которому предстоит сформировать новое правительство. До утверждения нового состава министры продолжают исполнять свои обязанности.

На парламентских выборах, состоявшихся в июне, партия Пашиняна "Гражданский договор" получила почти 50% голосов и 64 из 105 мест в парламенте, сохранив возможность самостоятельно сформировать правительство.

Оппозиционные партии, включая блок "Сильная Армения" и блок "Армения", отказались признать результаты выборов, заявив о многочисленных нарушениях, использовании административного ресурса и давлении на кандидатов. Они обратились в Конституционный суд с требованием отменить итоги голосования.

В предварительном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ говорится о давлении на армянские оппозиционные партии в ходе предвыборной кампании.