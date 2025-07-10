Президент Азербайджана и премьер Армении встретились в Абу-Даби

10 июля в Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
По сообщению МИД Азербайджана, "переговоры прошли в конструктивной атмосфере и охватили широкий спектр вопросов мирной повестки между странами". Согласно этому сообщению, основное внимание стороны уделили делимитации государственной границы — лидеры оценили достигнутый прогресс и поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении.
Кроме того, обсуждались открытие и развитие Зангезурского коридора, заключение мирного договора между странами и другие ключевые вопросы.
МИД Армении тоже отметил прогресс в делимитации границы и подтвердил готовность продолжать переговоры для укрепления доверия и нормализации отношений.
"Двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат", — говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.
- Предыдущая встреча Алиева и Пашиняна состоялась в мае в Тиране на саммите Европейского политического союза. В марте 2025 года стороны согласовали текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией, но его официальное подписание пока не состоялось из-за ряда разногласий, в том числе касающихся территориальных вопросов и роли Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием армяно-азербайджанского конфликта вокруг Карабаха.
- Карабах, согласно международному праву, является частью Азербайджана. Большая часть региона более 30 лет находилась под контролем властей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики. Над частью территории Баку вернул контроль в результате 44-дневной войны осенью 2020 года. В сентябре 2023 года Азербайджан провёл в регионе военную операцию, по результатам которой непризнанная армянская республика прекратила своё существование.
- Около 120 тысяч человек, преимущественно этнических армян, покинули свои дома из-за опасений преследований со стороны азербайджанских властей. Баку призывал армянское население остаться в Карабахе и принять азербайджанское гражданство. Азербайджан также сообщал, что гарантирует соблюдение всех прав для армян, решивших остаться в Карабахе.