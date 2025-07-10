Президент Азербайджана и премьер Армении встретились в Абу-Даби

10 июля в Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По сообщению МИД Азербайджана, "переговоры прошли в конструктивной атмосфере и охватили широкий спектр вопросов мирной повестки между странами". Согласно этому сообщению, основное внимание стороны уделили делимитации государственной границы — лидеры оценили достигнутый прогресс и поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении.

Кроме того, обсуждались открытие и развитие Зангезурского коридора, заключение мирного договора между странами и другие ключевые вопросы.

МИД Армении тоже отметил прогресс в делимитации границы и подтвердил готовность продолжать переговоры для укрепления доверия и нормализации отношений.

"Двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат", — говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.