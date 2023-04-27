Президент Бразилии отказался передать боеприпасы для отправки в Украину

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что отказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который просил его продать обратно неиспользованные снаряды для танков и СЗУ Gepard, чтобы затем передать их Украине. Он объяснил это нежеланием Бразилии "становиться стороной непонятного военного конфликта". Об этом да Силва рассказал испанскому изданию El País в большом интервью, посвященном российскому вторжению в Украину.

"Каждая сторона хочет победить, но часто в войне никому не нужен один победитель", – заявил президент Бразилии. Ранее да Силва предложил Киеву навсегда отдать Крым Москве в обмен на прекращение войны.

Лула да Силва, левый популист, с трудом избежавший с помощью своих адвокатов большого тюремного срока по обвинениям в коррупции, был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы – и за это время, по его словам, "успел подружиться" с российским президентом Владимиром Путиным, с которым много общался в рамках созданного Москвой союза БРИКС. Он вновь стал президентом в октябре прошлого года.

С тех пор Лула да Силва несколько раз высказывался о войне в Украине – часто завуалированно повторяя многие тезисы Кремля о причинах её начала. Недавно он ездил с официальным визитом в Пекин к председателю КНР Си Цзиньпину – со своим планом "мирного урегулирования" в Украине, подразумевающим большие территориальные и другие уступки Киева.