77-летний левый политик Лула да Силва в третий раз вступил в должность президента Бразилии. Инаугурации прошла в столице страны 1 января. Церемония проводилась в условиях усиленных мер безопасности, полиция опасалась актов насилия со стороны сторонников предыдущего президента.

В октябре 2022 года Лула победил во втором туре на выборах главы государства радикально-правого кандидата Жаира Болсонару, набрав 50,9 процента голосов. До момента обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако его противник быстро сократил отставание за счёт голосов, поданных за него в бедных регионах и малых городах, традиционно голосующих за левых кандидатов.

Болсонару не признал поражения. В пятницу политик уехал из Бразилии во Флориду. Его сторонники в течение двух месяцев протестовали, заявляя, что результаты выборов были подтасованы.

В канун Рождества был арестован, предположительно, сторонник Болсонару, изготовивший взрывное устройство, которое пытался провести в столицу, передаёт Голос Америки. В воскресенье полиция задержала мужчину, который с фейерверками и ножом пытался попасть на инаугурацию.

Да Силва — один из инициаторов создания международной экономической организации БРИКС, в которую, вместе с Бразилией, входят Россия, Китай, Индия и ЮАР. В 2007 году посол Бразилии в США после отставки заявлял, что при да Силве в министерстве иностранных дел развиты антиамериканские настроения.

Глава российского Совета Федерации Валентина Матвиенко после инаугурации в Бразилиа сообщила, что передала Лулу да Силве "личное послание от Путина" и заявила, что бразильского политика ждут в Москве. В Бразилии это не комментировали.

В мае в интервью журналу Time да Силва заявил, что не считает президента России Владимира Путина единственным виновным в войне в Украине. По его мнению, ответственность за конфликт несут также США, Евросоюз и Киев.