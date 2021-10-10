Президент Чехии Земан доставлен в реанимацию

Президент Чехии Милош Земан, об ухудшении состояния здоровья которого в последние дни писали СМИ, в воскресенье был госпитализирован и помещён в реанимацию. Это произошло на следующий день после объявления результатов парламентских выборов, согласно которым оппозиция получила большинство в парламенте.

Земан был перевезён в Прагу из своей загородной резиденции на реанимобиле. Судя по видео, при приезде в больницу он был без сознания. Лечащий врач Земана - он же главный врач больницы - подтвердил журналистам, что президент в реанимации, однако отказался сообщать его диагноз. Ранее со ссылкой на источники пресса писала, что у 77-летнего президента проблемы с печенью. В середине сентября он уже был госпитализирован, а после выхода из больницы не показывался на публике. На выборах он голосовал в своей резиденции.

Земан был госпитализирован сразу после того, как его посетил премьер-министр Андрей Бабиш, его политический союзник. Партия Бабиша, хотя и будет по итогам выборов иметь самую большую фракцию в парламенте, не может самостоятельно составить новый кабинет министров.

Переговоры о новом правительстве ведут представители двух оппозиционных коалиций. Земан попал в реанимацию в тот момент, когда от него ожидалось активное участие в политических консультациях. Именно президент назначает нового премьер-министра, и только в случае, если парламент дважды откажет ему в доверии, это право переходит к главе парламента.

В случае долговременной невозможности исполнения президентом своих обязанностей парламент может отстранить его от должности. Тогда, как и в случае смерти, президентские полномочия до новых выборов будут распределены между главами палат парламента и премьер-министром.