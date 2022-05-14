Президент Финляндии рассказал Путину о вступлении в НАТО

Президент Финляндии позвонил сегодня президенту России Владимиру Путину. Саули Ниинистё сообщил, что Хельсинки в течение следующих нескольких дней подаст заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба президента Финляндии.

Ниинистё сказал Путину, что действия России в последние месяцы заставили Финляндию обратить внимание на свою безопасность, поэтому руководство страны решило начать процесс вступления в военный союз. Финский президент также сказал, что Хельсинки продолжит выстраивать добрососедские отношения с Россией.

Путин в разговоре с Ниинистё отметил, что "отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным". Российский президент выразил уверенность, что никаких угроз безопасности Финляндии не существует, говорится в сообщении Кремля. Путин также предупредил Ниинистё, что вступление в НАТО может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

Финляндия после Второй мировой войны придерживалась нейтрального статуса. Однако с 1994 года страна сотрудничали с союзом в рамках программы "Партнёрство во имя мира" и участвовала в организованной союзом миссии в Афганистане.

Кроме Финляндии от внеблокового статуса намерена отказаться соседняя Швеция.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление лидеров Финляндии и сказал, что в случае подачи заявок Швеция и Финляндия будут быстро и без проблем приняты в Североатлантический союз.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг назвал возможное вступление Финляндии в НАТО угрозой для России. "Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", - заявил он.

Одним из обоснований для вторжения на территорию Украины в феврале нынешнего года российские власти называли стремление этой страны вступить в НАТО, что, по их утверждению, якобы угрожает безопасности России.

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