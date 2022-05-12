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Президент и премьер-министр Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии поддержали вступление страны в НАТО. Совместное заявление опубликовано в четверг, 12 мая. В тексте сказано, что союз поможет укрепить безопасность страны. В случае одобрения инициативы парламентом, российская граница со странами НАТО увеличится на 1325 километров.

Президент Саули Ниинистё заявил, что возможное вступление Финляндии в НАТО не будет представлять угрозы для России, а Москва должна понимать, что сама подтолкнула Хельсинки к такому решению.

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