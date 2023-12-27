Президент Грузии осудила "факт захвата русскими грузинских земель"

Грузинский МИД назвал "очередным противозаконным действием" передачу в собственность России госдачи "Пицунда", расположенной в заповеднике в Абхазии, говорится в публикации "Голоса Америки". Речь идёт о споре между Грузией и Россией по поводу находящегося в самопровозглашённой Республике Абхазия дачного комплекса. В Тбилиси заявили, что с точки зрения международного права любое соглашение, оформленное в условиях оккупации, не имеет юридической силы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 27 декабря, что она решительно осуждает очередной факт "захвата русскими грузинских земель и политику ползучей аннексии".



"Острая реакция людей, которую мы наблюдаем, на передачу пицундской госдачи, является непосредственным результатом оккупации", – заявила президент Грузии. Она призвала международное сообщество к решительному реагированию.



Ратификацию соглашения о передаче России государственной дачи, абхазский парламент провёл, как сообщалось во вторник, на "экстренном заседании" в 6 часов утра. Из присутствовавших на заседании 28 депутатов, 26 поддержали ратификацию договора. Президент самопровозглашённой Абхазии Аслан Бжания уже подписал документ, информирует "Голос Америки".

Соглашение не предусматривает передачу России земли, на которой расположен объект. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России, – заявил посол России в Абхазии Михаил Шургалин.

Из-за протестов местного населения дата ратификации соглашения откладывалась сухумскими властями с января 2022 года. На этот раз противники передачи России пицундской госдачи стали собираться перед зданием так называемого парламента с вечера 26 декабря.



Грузинская оппозиция также резко отреагировала на события в оккупированной Абхазии. Как написал лидер оппозиционной партии "Для Грузии" Георгий Гахария, "Сухумский оккупационный режим удовлетворил просьбу страны-оккупанта… полностью игнорируя волю грузинского и абхазского народов", отмечается в публикации "Голоса Америки".