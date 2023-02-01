Президент Грузии: Россия должна уйти из Южной Осетии и Абхазии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия должна вернуть под контроль Грузии территории самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии, перешедшие под фактический контроль России в 2008 году. По её мнению, Россия проигрывает войну в Украине, и после её окончания должна покинуть не только оккупированные украинские территории, но и грузинские.

Слова Зурабишвили цитирует агентство Bloomberg: "Россия уже практически проиграла все сражения, если не полностью войну. Грузинские вопросы тоже должны быть на столе переговоров. Россия должна усвоить, где проходят её границы".

Президент Грузии призвала западное сообщество требовать от президента России Владимира Путина вывода войск с международно признанной территории страны как одного из условий мирного соглашения с Украиной. Иначе, считает она, Запад совершит большую ошибку, как в 2008 и 2014 годах".