В Брюсселе получили официальное заявление Грузии о членстве в ЕС

В ночь на пятницу глава представительства Грузии при ЕС, Вахтанг Махароблишвили передал послу Франции Филиппу Леглиз-Косте официальное заявление на вступление страны в Европейский Союз.

От имени Грузии заявление перед телекамерами подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, обладающий, согласно конституции, всей полнотой власти в парламентской республике.

Глава грузинского государства, Саломе Зурабишвили на данный момент находится в Европе. В ходе встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем она попросила главу ЕС рассмотреть соответствующие заявления Грузии, Украины и Молдовы в ускоренном порядке.

Подписывая заявление премьер Гарибашвили назвал день, когда Грузия официально объявила о своём желании стать полноправным членом ЕС "историческим" а документ, направленный в Брюссель "планом действий" для любого грузинского правительства.

"Это новая страница нашей истории. Она продолжает усилия наших предков по вступлению Грузии в Европейскую семью наций" - подчеркнул премьер.

Председатель правительства также отметил, что Грузия всегда принадлежала "европейской культуре и цивилизационному пространству", разделяя Европейские ценности.

Заявление о вступлении в ЕС поддержали все значимые политические силы страны и известные политики. В том числе бывший президент Михаил Саакашвили, отбывающий срок заключения в Руставской тюрьме.

В 2014 году премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал соглашение об ассоциации Грузии с ЕС. В том же году Грузия и Европейский Союз оформили договор о "Глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли", а с 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые поездки в государства "Шенгенского соглашения"