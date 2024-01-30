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Время Свободы

Президент и генерал. Почему Зеленский может уволить Залужного

Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Информационный дайджест "Время Свободы", 30 января

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Время Свободы - Темы дня 30.01.2024
by Радио Свобода

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Cлухи об увольнении Главкома ВСУ Валерия Залужного;

Агрессия России против Украины приводит к результатам прямо противоположным, заявленным Кремлем целям, считает госсекретарь США Энтони Блинкен;

Переговоры в Катаре по освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, пока не принесли результатов;

Американский штат Техас вступил в острый конфликт с федеральным правительством США из-за режима охраны границы с Мексикой;

Суд Армении предоставил статус беженца уехавшему из России уроженцу Чечни, которому на родине грозили преследование и пытки;

С чем связана отставка премьер-министра Грузии.

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