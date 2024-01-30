Президент и генерал. Почему Зеленский может уволить Залужного

Cлухи об увольнении Главкома ВСУ Валерия Залужного;
Агрессия России против Украины приводит к результатам прямо противоположным, заявленным Кремлем целям, считает госсекретарь США Энтони Блинкен;
Переговоры в Катаре по освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, пока не принесли результатов;
Американский штат Техас вступил в острый конфликт с федеральным правительством США из-за режима охраны границы с Мексикой;
Суд Армении предоставил статус беженца уехавшему из России уроженцу Чечни, которому на родине грозили преследование и пытки;
С чем связана отставка премьер-министра Грузии.
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