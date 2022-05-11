В ответ на вторжение России в Украину о готовности вступить в НТО заявили Финляндия и Швеция, поступившись традиционным нейтралитетом. Как это изменит стратегический баланс в Европе? Угрожает ли это России? Возможна ли война между Россией и НАТО?
Гости программы: Андрис Спрудс, директор Латвийского института внешней политики, и профессор Рижского университета Страдыня
Аркадий Мошес, руководитель российской программы финского института международных отношений. Эфир в 18:05.
НАТО идет на север. Эфир в 18:05
Андрис Спрудс и Аркадий Мошес – о том, что принесет вступление в НАТО Финляндии и Швеции
В ответ на вторжение России в Украину о готовности вступить в НТО заявили Финляндия и Швеция, поступившись традиционным нейтралитетом. Как это изменит стратегический баланс в Европе? Угрожает ли это России? Возможна ли война между Россией и НАТО?
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