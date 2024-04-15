Президент Казахстана подписал закон о криминализации бытового насилия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на защиту прав женщин и безопасность детей. Об этом сообщила президентская пресс-служба .

Закон предусматривает уголовное наказание за побои и причинение лёгкого вреда здоровью. Ключевыми законодательными новеллами называют криминализацию бытового насилия, ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей и целый комплекс профилактических мер по борьбе с домашним насилием.

За нанесение побоев в законе прописан штраф до 658 долларов, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 25 суток. Отметим, что сейчас штрафы и арест не превышают 123 долларов и 15 суток. Если эти действия совершены с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего и лица, осуществляющего служебную деятельность или выполняющего профессиональный или общественный долг, может применяться ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет.

Среди прочего закон впервые вводит в Казахстане административную ответственность за травлю несовершеннолетнего, в том числе в интернете.

Принятый закон также предполагает пожизненное заключение за педофилию.

Документ устанавливает уголовную ответственность за доведение до самоубийства или склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет. Кроме этого, вводится новая уголовная ответственность за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере более полутора тысяч долларов.

Мажилис (нижняя палата парламента) приняла закон 28 февраля, сенат проголосовал за поправки 11 апреля.

В последние годы в Казахстане тема насилия над женщинами и семейно-бытового насилия остаётся одной из наиболее обсуждаемых, отмечает Казахская служба Радио Свобода. Одним из самых громких случав стало убийство Салтанат Нукеновой, подозреваемый —её муж, бывший министр экономики Куандык Бишимбаев.

Принятия закона "О противодействии семейно-бытовому насилию" активно добивались правозащитники и фем-активистки.

Правозащитники говорят о продолжающемся "фемициде на всех уровнях" в Казахстане. Считается, что ежегодно в результате гендерного насилия в Казахстане погибает около 400 женщин, при этом лишь 40 процентов дел доходит до суда и лишь некоторые подобные преступления получают широкую огласку.

В Казахстане, как и в России, в 2017 году приняли поправки, которые декриминализовали ответственность за побои.