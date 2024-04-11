Сенат Казахстана одобрил закон о криминализации домашнего насилия

Депутаты Сената Казахстана одобрили законы, криминализирующие домашнее насилие и вводящие пожизненный срок за педофилию. Законы предусматривают ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей и целый комплекс профилактических мер по борьбе с домашним насилием, сообщает Казахская служба Радио Свобода.

За нанесение побоев в законопроекте прописан штраф до 658, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 25 суток. Сейчас штрафы и арест не превышают 123 долларов и 15 суток. Если эти действия совершены с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего и лица, осуществляющего служебную деятельность или выполняющего профессиональный или общественный долг, может применяться ограничение либо лишение свободы до двух лет.

Закон также устанавливает уголовную ответственность за доведение до самоубийства или склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет. Кроме этого, вводится новая уголовная ответственность за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 1651 долларов.

В последние годы в Казахстане тема насилия над женщинами и семейно-бытового насилия остаётся одной из наиболее обсуждаемых, отмечает Казахская служба РС. Одним из самых громких случав стало убийство Салтанат Нукеновой, подозреваемый —её муж, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

Согласно статистике, в Казахстане в отношении большинства женщин применялась сила со стороны их мужей или людей, состоящих с ними в отношениях. Ежегодно в полицию поступают более 100 тысяч сообщений о семейно-бытовом насилии.

Одобренные Сенатом законопроекты до того приняла нижняя палата парламента. Теперь их должен подписать президент.