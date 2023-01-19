Президент Казахстана распустил парламент страны и назначил выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом распустил мажилис (нижняя палата) парламента страны и назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта 2023 года. Изначально парламентские выборы в Казахстане должны были пройти в 2025 году. Распущены и региональные маслихаты.

В заявлении, опубликованном на сайте президента Казахстана, говорится, что проведение внеочередных выборов необходимо в рамках конституционной реформы, которая была поддержана гражданами страны на референдуме 5 июня 2022 года.

Теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут выборы в маслихаты областей и крупных. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам, заявил Токаев.

Дату выборов депутатов местных советов определит Центральная избирательная комиссия Казахстана.

Сегодня же из демократической партии "Ак жол" был исключён депутат мажилиса Азамат Абильдаев, поддержавший политику президента России Владимира Путина и военное вторжение в Украину.

В комментарии Радио Азаттык, Абильдаев сказал, что согласен с решением об исключении его из партийных рядов и не хочет "только одним своим словом подставлять партию" перед выборами.