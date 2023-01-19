Президент Казахстана распустил парламент страны и назначил выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом распустил мажилис (нижняя палата) парламента страны и назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта 2023 года. Изначально парламентские выборы в Казахстане должны были пройти в 2025 году. Распущены и региональные маслихаты.
В заявлении, опубликованном на сайте президента Казахстана, говорится, что проведение внеочередных выборов необходимо в рамках конституционной реформы, которая была поддержана гражданами страны на референдуме 5 июня 2022 года.
Теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут выборы в маслихаты областей и крупных. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам, заявил Токаев.
Дату выборов депутатов местных советов определит Центральная избирательная комиссия Казахстана.
Сегодня же из демократической партии "Ак жол" был исключён депутат мажилиса Азамат Абильдаев, поддержавший политику президента России Владимира Путина и военное вторжение в Украину.
В комментарии Радио Азаттык, Абильдаев сказал, что согласен с решением об исключении его из партийных рядов и не хочет "только одним своим словом подставлять партию" перед выборами.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Конституцию страны после подавления массовых протестов в январе прошлого года . Они начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"), требование ухода Назарбаева из власти. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. По просьбе Токаева в страну были введены войска России и её союзников. По официальным данным, в январских событиях погибли 238 человек.
- Власти Казахстана прямо не осудили российскую военную агрессию против Украины, но и открыто не поддержали её. В марте прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев призвал Россию и Украину к поиску "компромисса". Астана также заявила о непризнании сепаратистских образований в Донбассе и псевдореферендумов о присоединении оккупированных украинских территорий к России.
- В то же время Казахстан проголосовал против резолюции ООН, в которой содержится требование к России немедленно прекратить агрессию против Украины и безоговорочно вывести все свои вооружённые силы с территории Украины в пределах её международно признанных границ.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.