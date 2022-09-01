В Казахстане пройдут досрочные выборы президента и парламента

Осенью 2022 года в Казахстане пройдут досрочные выборы президента страны. Срок президентских полномочий будет увеличен с пяти до семи лет. Об этом объявил нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он намерен выставить свою кандидатуру.

"Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", – сказал Токаев, выступая перед парламентом. Токаев предложил увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет и запретить баллотироваться повторно (новая Конституция Казахстана, принятая в июне 2022 года, это уже запрещает).

Также, по заявлению Токаева, в 2023 году пройдут досрочные выборы в Мажилис – нижнюю палату парламента Казахстана. После этого правительство страны уйдёт в отставку и будет сформировано новое.

Помимо этого, в своём обращении Токаев объявил амнистию участникам январских протестов. Однако она не коснётся тех, кто обвинён в государственной измене и попытках сменить власть насильственным путём.

Токаев также пообещал повысить минимальную заработную плату на 17% и направить половину Национального фонда на личные счета детей – впоследствии они смогут потратить их на оплату обучения или покупку дома. Сейчас размер Фонда составляет около 53 миллиардов долларов.