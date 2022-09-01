В Казахстане пройдут досрочные выборы президента и парламента

Осенью 2022 года в Казахстане пройдут досрочные выборы президента страны. Срок президентских полномочий будет увеличен с пяти до семи лет. Об этом объявил нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он намерен выставить свою кандидатуру.
"Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", – сказал Токаев, выступая перед парламентом. Токаев предложил увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет и запретить баллотироваться повторно (новая Конституция Казахстана, принятая в июне 2022 года, это уже запрещает).
Также, по заявлению Токаева, в 2023 году пройдут досрочные выборы в Мажилис – нижнюю палату парламента Казахстана. После этого правительство страны уйдёт в отставку и будет сформировано новое.
Помимо этого, в своём обращении Токаев объявил амнистию участникам январских протестов. Однако она не коснётся тех, кто обвинён в государственной измене и попытках сменить власть насильственным путём.
Токаев также пообещал повысить минимальную заработную плату на 17% и направить половину Национального фонда на личные счета детей – впоследствии они смогут потратить их на оплату обучения или покупку дома. Сейчас размер Фонда составляет около 53 миллиардов долларов.
- Летом 2022 года в Казахстане прошел референдум за поправки в Конституцию. В частности, родственникам президента запретили занимать руководящие посты в государственном секторе, а самому президенту – быть членом политических партий.
- Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. По просьбе президента Токаева в страну были введены войска России и её союзников. После завершения беспорядков войска вывели.
- Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева. Летом 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них, набрав более 70%.
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