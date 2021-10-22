Президент Косова объявила о высылке двух российских дипломатов

Частично признанная Республика Косово высылает двух российских дипломатов. Об этом в пятницу объявила президент Косова Вьоса Османи. Как она написала в фейсбуке, МИД Республики Косово принял решение объявить россиян нежелательными лицами. Ранее президент Косова отправила в правительство запрос на то, чтобы объявить российских дипломатов персонами ног грата из-за их "вредоносной деятельности". О какой именно деятельности идёт речь - не сообщается.

Османи также обвинила Россию и её "агентов в регионе" в стремлении подорвать достижения Косово, США, НАТО и ЕС в регионе. По словам Османи, вместе с американскими и европейскими союзниками Косово будет противостоять попыткам России "сделать регион жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации".

Россия не признаёт независимость Косова от Сербии и, соответственно, не имеет с республикой дипломатических отношений. В Пришине однако работает канцелярия посольства России в Сербии. Косовские власти называют её "отделением связи Российской Федерации в Косово".

Российский МИД пока не комментировал высылку дипломатов.

В последние недели обострилась ситуация в преимущественно сербских районах на севере Косова, где произошли столкновения между представителями местного населения и спецназом полиции Косова, а также на границе между Сербией и республикой, независимость которой Сербия не признаёт.

Большая часть стран-членов ООН признаёт провозглашённую в 2009 году независимость Косова, однако она не признана двумя странами Совета Безопасности ООН (Россией и Китаем), а также Сербией и несколькими странами ЕС.