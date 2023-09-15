Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. Она пять раз выступала от страны на Олимпийских играх. Поводом стало её участие в ледовых шоу в России.

В четверг Комиссия по делам гражданства рекомендовала лишить Дробязко литовского гражданства, передаёт LRT. — Чиновники заявили, что она публично поддерживает кремлевский режим, ведущий войну в Украине.

Ранее она с мужем и партнёром Повилосом Ванагасом были лишены вручённого им ранее ордена Гедиминаса.

Спортсменка получила литовское гражданство после распада Советского Союза в порядке исключения, за спортивные достижения. Для лишения её паспорта был принят специальный закон.

Дробязко отрицает, что поддерживает Кремль в войне. В публичном обращении к членам Комиссии по гражданству она заявила, что имеет право не озвучивать свою позицию, если не может, не хочет или не готова это сделать.

"По мнению политиков или, скорее всего, недополитиков, я, как оказывается, была недогражданкой все те годы, когда мы с Повиласом защищали честь Литвы на спортивных аренах", — говорится в её обращении. — Никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей".

По её словам, выступая в российских шоу она распространяет "свет культуры и добра". Свекровь спортсменки, глава Литовской федерации фигурного катания Лилия Ванагене в комментарии национальной телерадиокомпании ранее заявила, что спортсмены однозначно поддерживают Украину.