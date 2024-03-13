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Президент Литвы прокомментировал нападение на Леонида Волкова

Полицейские возле дома Леонида Волкова в Вильнюсе, где на политика напали неизвестные
Полицейские возле дома Леонида Волкова в Вильнюсе, где на политика напали неизвестные

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе могло произойти под влиянем Кремля. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

"Нет сомнений, что такие вещи планируются. Но я хочу прояснить: власти проведут оценку, расследование и, надеюсь, найдут виновных. И я могу сказать Путину только одно: вас здесь никто не боится", – заявил Науседа.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис также отреагировал на сообщения о нападении на политика.

"Новость о нападении на Леонида шокирует. Соответствующие органы работают. Преступникам придется ответить за свое преступление", – написал министр в соцсети X.

Заместитель генерального комиссара полиции Саулюс Тамулявичюс рассказал LRT, что было выдвинуто несколько версий преступления. "Сейчас начато досудебное расследование, и мы делаем все возможное, чтобы выяснить мотивы и причины преступления", – заявил Тамулявичюс утром в среду. По его словам, нападавший пока не найден.

Посол США в Литве Кара Макдональд заявила, что шокирована нападением на Волкова. "Его стойкость и смелость перед лицом недавних попыток заставить его замолчать и запугать вдохновляют. Команда Навального по-прежнему открыто выступает против репрессий и жестокости Кремля", – написала она в соцсети X.

  • Вечером 12 марта в Вильнюсе неизвестные напали на ближайшего соратника Алексея Навального, бывшего начальника сети его штабов Леонида Волкова. По словам бывшего пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Волкову "разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком". Волков был госпитализирован. Через несколько часов его отпустили из больницы с гипсом на руке.
  • 16 февраля российские власти сообщили о смерти Алексея Навального в колонии "Полярный волк" на Ямале. В заключении о его смерти сказано, что он умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что оппозиционного политика убили.

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