Президент Литвы прокомментировал нападение на Леонида Волкова

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе могло произойти под влиянем Кремля. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

"Нет сомнений, что такие вещи планируются. Но я хочу прояснить: власти проведут оценку, расследование и, надеюсь, найдут виновных. И я могу сказать Путину только одно: вас здесь никто не боится", – заявил Науседа.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис также отреагировал на сообщения о нападении на политика.

"Новость о нападении на Леонида шокирует. Соответствующие органы работают. Преступникам придется ответить за свое преступление", – написал министр в соцсети X.

Заместитель генерального комиссара полиции Саулюс Тамулявичюс рассказал LRT, что было выдвинуто несколько версий преступления. "Сейчас начато досудебное расследование, и мы делаем все возможное, чтобы выяснить мотивы и причины преступления", – заявил Тамулявичюс утром в среду. По его словам, нападавший пока не найден.

Посол США в Литве Кара Макдональд заявила, что шокирована нападением на Волкова. "Его стойкость и смелость перед лицом недавних попыток заставить его замолчать и запугать вдохновляют. Команда Навального по-прежнему открыто выступает против репрессий и жестокости Кремля", – написала она в соцсети X.