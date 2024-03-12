В Вильнюсе напали на соратника Навального Леонида Волкова

В Вильнюсе неизвестные напали на ближайшего соратника Алексея Навального, бывшего начальника сети его штабов Леонида Волкова, сообщает The Insider со ссылкой на Киру Ярмыш, долгое время работавшую у Навального пресс-секретарём.

По словам Ярмыш, Волкову "разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая".

По данным The Insider, нападение произошло возле дома, в котором живёт Волков.

Фотографии последствий нападения опубликовал ещё один соратник Алексея Навального, директор ФБК Иван Жданов. На снимках видно, что у Волкова пострадала голова и в крови нога.

"Нападение было у дома. Били молотком по ногам и задели руки", - отметил Жданов.