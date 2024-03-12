В Вильнюсе напали на соратника Навального Леонида Волкова

В Вильнюсе неизвестные напали на ближайшего соратника Алексея Навального, бывшего начальника сети его штабов Леонида Волкова, сообщает The Insider со ссылкой на Киру Ярмыш, долгое время работавшую у Навального пресс-секретарём.
По словам Ярмыш, Волкову "разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая".
По данным The Insider, нападение произошло возле дома, в котором живёт Волков.
Фотографии последствий нападения опубликовал ещё один соратник Алексея Навального, директор ФБК Иван Жданов. На снимках видно, что у Волкова пострадала голова и в крови нога.
"Нападение было у дома. Били молотком по ногам и задели руки", - отметил Жданов.
- 16 февраля российские власти сообщили о смерти Алексея Навального в колонии "Полярный волк" на Ямале. В заключении о его смерти сказано, что он умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что оппозиционного политика убили.
- В преддверии голосования на выборах президента России соратники Навального объявили о подготовке протестной акции "Полдень против Путина". Команда оппозиционера призвала приходить на избирательные участки в полдень 17 марта. "Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем крупно: "Навальный", - рассказывала об акции вдова Навального Юлия.
- Леонид Волков, рассказывая об акции "Полдень против Путина", назвал участие в ней "политическим завещанием Алексея Навального".
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