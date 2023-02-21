Президент Путин во вторник выступит с посланием Федеральному собранию

Обращение к народу президента России Владимира Путина можно было бы считать крупным событием: оно состоится за три дня до годовщины полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Через три дня война вступит в свой второй год. Обращение Путина состоится на следующий день после неожиданного визита в Киев президента США Джо Байдена, который осудил "жестокое нападение" России на суверенное государство.

Есть и другие причины: конституция РФ требует, чтобы президент ежегодно выступал с обращением к парламенту, а Путин не делал этого с апреля 2021 года. И две палаты российского парламента должны на следующий день провести то, что объявлено как внеплановые заседания, а затем массовый митинг и концерт в Москве.

Признаков скорого окончания войны с Украиной пока нет, а с учетом того, что в России продолжается подавление всех форм инакомыслия, речь Путина, вероятно, не будет отличаться содержательностью.

Потерпев неудачи в прошлом году и потеряв участки украинской территории, захваченные в начальный период агрессии, Россия в настоящее время проводит новое наступление на востоке Украины, в основном в Донецкой и Луганской областях.

Военные аналитики говорят, что это наступление продвигается не слишком удачно, оккупанты несут тяжёлые потери, а занятие новых территорий даётся медленно. Украина продолжает удерживать город Бахмут, и высокие потери агрессора в боях за Угледар подтверждают, что дела у российских военных идут не так, как было рассчитано.

Возможно, Путин захотел бы дать убедительный ответ Байдену, чей неожиданный визит в Киев продемонстрировал поддержку Украине.

"Когда Путин начал вторжение около года назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделён. Он думал, что сможет одержать верх над нами. Но он сильно ошибался", заявил Байден во время своего визита 20 февраля. В этом заявлении президент США не произнёс ни имени, ни должности Путина.

По мнению многих аналитиков, Путин все еще надеется выстоять перед давлением Запада. Он рассчитывает на ослабление единства Запада, на уменьшение поставок оружия Украине и оказание иной помощи. Он ещё питает надежду на то, что Россия рано или поздно возьмёт верх. Итересно, услышим ли мы во вторник в его обращении те же ноты тех же надежд.

Полный текст комментария Стива Гуттермана на английском языке читайте здесь.