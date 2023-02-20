Байден дал знак поддержки

Мы должны были вести разговор об итогах Мюнхенской конференции, но событием дня сегодня стал неожиданный визит президента США Джо Байдена в Киев. Украина получит военную помощь ещё на полмиллиарда долларов, объявил Байден в Киеве. Позже на этой неделе США объявят о новых санкциях против российских элит, говорится в его обращении на сайте Белого дома. "Когда Путин начал своё вторжение почти год назад, он был уверен, что Украина слаба, а Запад разделён. Он думал, что может пережить нас. Но он абсолютно ошибся", — приводит Белый дом слова БайденаВ эфире политик Дмитрий Гудков социолог Игорь Эйдман, украинский политолог Владимир Фесенко.

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