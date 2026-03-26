Президент "Ростелекома": Telegram в России "умирает прямо сейчас"

Мессенджер Telegram по трафику в России "умирает прямо сейчас", заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Осеевский сравнил Telegram с WhatsApp, трафик которого "отсутствует вовсе". Он отметил, что зарубежные мессенджеры умирают один за другим.

"Max растет, растет быстрыми темпами по трафику", — подчеркнул глава "Ростелекома".

Ранее в компании-разработчике Max – VK – сообщили, что ежедневная аудитория российского мессенджера в марте 2026 года превысила 77 миллионов человек. За год с момента запуска в приложении зарегистрировались более 107 миллионов пользователей, включая пять миллионов иностранцев, утверждает VK.

10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, которые, по утверждению регулятора, нарушают российское законодательство.

23 марта Таганский суд Москвы назначил Telegram штраф в размере 10,5 миллионов рублей за неудаление запрещённой информации. 16 марта мессенджер уже штрафовали на 35 миллионоы рублей по пяти эпизодам аналогичных нарушений.

25 февраля суд также признал Telegram виновным в повторном невыполнении обязанностей по мониторингу контента и ограничению доступа к запрещённой информации, назначив штраф в семь миллионов рублей.

