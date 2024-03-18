Президент Румынии дал согласие на обучение украинских пилотов на F-16

Президент Румынии Клаус Йоханнис дал согласие обучение украинских пилотов полётам на истребителях F-16 в Европейском учебном центре (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24. Президент также разрешил транзит военных грузов для Украины, поставленных Финляндией.

Теперь решение президента должен одобрить парламент, ожидается, что это произойдёт, поскольку сторонники помощи Украине в нём в большинстве.

По данным источников Digi24, украинские пилоты должны прибыть на базу летом. Новый учебный центр на базе Фетешти открылся в конце прошлого года, обучение там уже проходят румынские пилоты.

Обучение украинских лётчиков началось ещё в прошлом году в Дании, Великобритании и США. Газета The New York Times со ссылкой на не названных по именам американских чиновников, однако, отмечала, что решающую роль должно сыграть именно пребывание пилотов в новом учебном центре Фетешти на юге Румынии. Там должно пройти обучение пилотированию F-16 с симуляцией боевых условий.

Ранее сообщалось, что к лету в Украину могут быть поставлены шесть самолётов F-16 из нескольких десятков, обещанных рядом европейских стран.

Украинские власти с начала широкомасштабного вторжения в страну просят западных союзников оказать помощь, в том числе, поставками истребителей F-16, поскольку потенциал украинских и российских воздушных сил сейчас несопоставим, а без господства в воздухе трудно осуществлять наступательные действия. Ряд стран НАТО согласились поставить Украине эти истребители в 2023 году. Речь идёт об истребителях четвёртого поколения производства США, это самый массовый в мире боевой самолёт подобного класса, который может использоваться как для обороны воздушного пространства, так и для поддержки наступательных операций. Сами Соединённые Штаты в поставках не участвуют, однако дали на них необходимое разрешение, а также принимают участие в обучении украинских пилотов.