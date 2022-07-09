Президент Шри-Ланки после протестов пообещал уйти в отставку - спикер

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, резиденцию которого в Коломбо в субботу захватили участники многотысячных протестов, 13 июля уйдёт в отставку. Об этом вечером в субботу в видеообращении заявил спикер парламента страны.

По его словам, на совещании руководителей парламента и крупнейших партий, которое было созвано после того, как демонстранты заняли резиденцию президента, было принято решение потребовать отставки президента. Раджапакса, который, как сообщается, ранее был эвакуирован в безопасное место, по словам спикера, принял это предложение. Отставка состоится 13 июля, как утверждается, потому, что необходимо подготовить передачу власти.

Кому она перейдёт, однако, не сообщается. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе, который и созвал экстренное совещание политиков, как утверждается, также согласился уйти в отставку. Вечером в субботу демонстранты ворвались в его дом в Коломбо и подожгли его.

Сам президент последние события не комментировал. В соцсетях появились фотографии и видео из захваченной резиденции - протестующие фотографируются в роскошных интерьерах и даже купаются в бассейне.

В протестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе приехавшие в город из других регионов. Представители властей заявили Agence France-Presse, что часть участников была "свезена" в город. В центральный госпиталь в субботу были доставлены 14 демонстрантов, пострадавших от слезоточивого газа.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года, из-за них в отставку уже ушёл предыдущий глава правительства, старший брат президента. Экономика страны переживает крупнейший кризис в современной истории. В городах отмечается дефицит топлива, медикаментов, некоторых продуктов, валютные резервы полностью истощены. Власти обвиняют в этом пандемию коронавирусной инфекции, приведшую к снижению туризма, являвшегося основным источником валютных поступлений.

Страна допустила дефолт по 51-миллиардному внешнему долгу и ведёт переговоры о его реструктуризации. Президент Раджапакса 6 июля сообщил, что провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и попросил у него кредитной поддержки и возобновления полётов "Аэрофлота" в страну.