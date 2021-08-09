Байден поддержал оппонентов Лукашенко и объявил о санкциях

Президент США Джо Байден 9 августа выступил с заявлением по поводу годовщины белорусских президентских выборов. Он также объявил о решении принять новые санкции против режима Александра Лукашенко. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.



В этот день, год назад, граждане Беларуси попытались сделать так, чтобы их голоса были услышаны и их будущее определилось в результате демократических выборов, говорится в заявлении.

Президент США считает, что вместо уважения однозначно высказанной воли белорусского народа режим Лукашенко пошёл на избирательный подлог, за которым последовала жёсткая кампания репрессий.

США продолжат вместе с союзниками и партнёрами защищать права человека и свободу слова. Байден объявил о подписании распоряжения о новых санкциях против ряда белорусских физических и юридических лиц – за их роль в притеснении демократии и прав человека в Беларуси.



Президент отметил в своём заявлении, что, встречаясь на днях с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, заверил её, что США – на стороне народа Беларуси, "отважно борющегося за осуществление своих демократических чаяний".

Санкции Минюста США против рижима Лукашенко

Министерство финансов США приняло самый крупный на сегодняшний день пакет санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц.

Среди подвергнутых санкциям - Национальный олимпийский комитет Беларуси, который обвиняется в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов. Международный олимпийский комитет публично объявил выговор НОК Беларуси за неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий.

В заявлении Минфина названы компании, на которые наложены санкции США: "Беларуськалий", "Белнефтегаз", "Белказтранс", "Белказатранс Украина", "Энерго-Ойл", "Интер Тобакко", Абсолютбанк, а также Следственный комитет Беларуси, Национальный Олимпийский комитет Беларуси (НОК). Введены санкции в отношении 23 физических лиц, среди них бизнесмены и представители белорусских госкомпаний. В частности, речь идёт об Алексее Олексин, Андрее Бунакове, Леониде Чуро и других.