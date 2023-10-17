Президент США Джо Байден в среду прибывает в Израиль

Президент США Джо Байден в среду, как ожидается, прибудет в Израиль и ознакомится с военными целями Израиля в предстоящих боях с боевиками ХАМАС. Президент ознакомится с информацией о заложниках, захваченных отрядами ХАМАС, сообщает Русская служба "Голоса Америки" . По данным Госдепартамента, в результате нападений ХАМАС на Израиль погибли 29 граждан США, еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Из Израиля Байден отправиться в Иорданию на саммит с королем Абдаллой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель назвал визит Байдена в Израиль "жизненно необходимым". Он выступил во вторник на пресс-конференции в испанском городе Рота, где страны-члены ЕС проводят совместные военные учения.



Ожидается, что часть среды Байден проведет в Тель-Авиве, где состоятся переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.



Около 2000 американских военнослужащих приведены в состояние повышенной готовности с учетом "меняющейся обстановки в сфере безопасности на Ближнем Востоке", однако решение об их развертывании не принято, сообщил во вторник Пентагон.



По словам заместителя пресс-секретаря Минобороны Сабрины Сингх, также продлевается срок развертывания авианосной ударной группы Gerald Ford, которая сейчас находится в восточной части Средиземного моря.



В среду в столице Иордании Аммане пройдет четырехсторонний саммит с участием президента Байдена, а также лидеров Египта и Палестинской автономии. Будут обсуждаться региональные последствия войны в секторе Газа, сообщают государственные СМИ Иордании.



В центре внимания участников саммита будут находиться вопросы прекращения боевых действий в Газе и возрождения мирного процесса, говорится в официальном заявлении.