Президент США выступил перед Генассамблеей ООН

Видение лидерства Америки и её многостороннего подхода к внешней политике может помочь в решении самых насущных мировых проблем. Об этом во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент США Джо Байден. Трансляцию выступления вёл телеканал Настоящее время.

По словам Байдена, будущее США связано с будущим остальных государств мира. "Ни одна страна не может преодолеть вызовы сегодняшнего дня в одиночку", - отметил президент США.

Президент США отметил, что, работая сообща, в том числе в рамках ООН, мир добился выдающегося прогресса и улучшил жизнь всех людей - защитил миллиард людей от крайней нищеты, расширил доступ детей к образованию.

Байден обратил внимание, что ООН построена после Второй мировой войны и США привержены и в дальнейшем поддерживать работу организации. "Мы гордимся тем, что в этом году мы вновь присоединяемся к ЮНЕСКО", - подчеркнул президент. Вашингтон выходил из этой организаици в 2017 году при президенте Дональде Трампе.

Вместе с тем, по словам Байдена, для поддержаниия работы организаций и сохранения мира, требуются обновления, среди которых привлечение к работе регионов, которые раньше не привлекались. "XXI век требует результатов для того, чтобы двигаться дальше. Всё начинается с ООН, с этого зала", - подчеркнул президент США.

Бйден напомнил, что Вашингтон будет поддерживать расширение Совета безопасности ООН и увеличение числа постоянных и непостоянных членов. "Мы продолжим делать всё возможное для проведение больших реформ", - сказал Байден.

Основополагающими принципами устава ООН Байден назвал уважение территориальной целостновти государств и права человека.

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