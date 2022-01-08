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Президент Туркмении распорядился потушить загоревшийся 50 лет назад газовый кратер

Вид на кратер Дарваза

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить загоревшийся 50 лет назад газовый кратер Дарваза, расположенный в Каракумской пустыне на северо-востоке страны. Пожар продолжается с 1971 года, объект известен под названием "Врата ада".

Газ был подожжён советскими геологами в 1971 году, по их ожиданиям, он должен был быстро выгореть. Однако этого не случилось. Туркменские власти несколько раз планировали развивать кратер как туристический объект, однако этого им сделать не удалось.

В 2010 году Бердымухамедов уже распоряжался потушить кратер, однако этого сделано не было. В пятницу, 7 января, на заседании правительства он поручил решить проблему вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, сообщил сайт Turkmenportal со ссылкой на государственное телевидение страны.

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