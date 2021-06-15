Президент Турции Эрдоган приехал в Нагорный Карабах

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе визита в Азербайджан посетил территории Нагорного Карабаха, перешедшие под контроль Азербайджана в прошлом году после почти 30 лет армянского контроля.

Прилетев в Баку после участия в саммите НАТО в Брюсселе, президент Турции отправился в Физули. Этот райцентр был первым крупным населённым пунктом, в который в ходе осенней войны вошли азербайджанские войска. В Физули Эрдогана с женой приветствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Оттуда лидеры отправились в Шушу – город в центральной части Нагорного Карабаха, взятие которого было одним из ключевых моментов войны. Там Эрдогану была устроена торжественная встреча с почётным караулом.

Всего в нескольких километрах от Шуши расположены посты российских миротворцев, которые согласно договорённости о перемирии размещены на линии прекращения огня.

Алиев после конфликта уже неоднократно посещал Карабах, а Эрдоган приехал туда впервые.

16 июля оба лидера посетят в Баку матч чемпионата Европы по футболу Турция – Уэльс.

Турция поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией как дипломатически, так и поставками вооружений и оборудования. В частности, важную роль в боевых действиях сыграли азербайджанские ударные беспилотники турецкого производства.

По итогам боевых действий осенью 2020 года под контроль Азербайджана перешли значительные территории в пределах его международно признанных границ – несколько районов по периметру Нагорного Карабаха, а также часть самой территории бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области с городом Шуша. Часть территории Карабаха со столицей региона Степанакертом осталась под контролем армянских сил, на линии соприкосновения размещены российские военные.

Эрдоган накануне в Брюсселе встретился с президентом США Джо Байденом. По итогам встречи он заявил журналистам, что уверен, что нерешаемых проблем в отношениях между Вашингтоном и Анкарой нет.