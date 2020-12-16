Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время осенней войны в Нагорном Карабахе отдыхал в Москве вместе с членом семьи первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова, — утверждает издание "Проект". По данным издания, Нарышкин имеет тесные связи с родившимся в Азербайджане миллиардером Годом Нисановым, а его дочь дружит с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой.

По данным "Проекта", до пандемии коронавирусной инфекции нового типа Нарышкин почти каждый день плавал в бассейне принадлежащей Нисанову гостиницы "Украина". После вспышки болезни глава разведки переместился в новый бассейн, который находится в кабинете Нисанова в принадлежащем ему торговом центре "Европейский" в Москве.

Корреспонденты "Проекта" несколько раз встречали Нарышкина у входа в кабинет Нисанова. На парковке "Европейского" его всегда сопровождал его бывший сосед по участку на Рублёво-Успенском шоссе предприниматель Эльман Байрамов. Он член семьи первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова, дочь бизнесмена замужем за сыном политика — об этом "Проекту" рассказали двое его знакомых.

Байрамов — член ближнего круга миллиардера Года Нисанова, состояние которого журнал Forbes оценивает в 2,7 миллиарда долларов. Байрамов познакомил Нарышкина с Нисановым, утверждает "Проект". Издание рассказывает, что глава СВР со всей семьёй летал на частном самолёте миллиардера на отдых. Дочь Нарышкина летала на этом самолёте в Баку. Нисанов устроил её на работу. А 30-летие она отмечала вместе с Лейлой Алиевой на корабле принадлежащей Нисанову компании.

Сам Нисанов — давний бизнес-партнёр бакинского юриста Ильгама Рашимова. Его детство прошло в Нагорном Карабахе, в 1970 году он переехал в Ленинград, где поступил на юридический факультет городского университета. Там он семьями подружился с будущим президентом России Владимиром Путиным, дружба продолжается и сейчас.