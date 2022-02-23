Президент Украины обратился к гражданам России

В ночь на 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением - в связи с угрозой российского вооружённого вторжения. За несколько часов до обращения лидеры сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь войсками в вооружённой борьбе против украинской армии.

Зеленский сообщил о введении чрезвычайного положения в стране а также рассказал о санкциях, введённые против России странами Запада.

Большую часть обращения Зеленский произнёс по-русски. Он обратился к гражданам России, как он сказал, как гражданин Украины, а не как президент. По словам Зеленского, на границе собрались до 200 тысяч российских солдат, и они в ближайшее время могут перейти в наступление, и это может стать началом большой войны на европейском континенте.

"Украина в ваших новостях и в реальной жизни - это две разные страны" - сказал Зеленский, отметив, что украинцы не являются нацистами и не ненавидят русскую культуру. Зеленский также сказал, что не отдавал приказов стрелять по Донецку и Луганску. "Народ Украины хочет мира, власть Украины хочет мира" - сказал Зеленский. "Мы точно знаем, нам не нужна война ни холодная, ни горячая, ни гибридная" - отметил он, сказав, что в случае, если на неё нападут, Украина будет защищаться.

По словам Зеленского, Украина никогда не будет представлять угрозы для России. "Война лишит гарантий безопасности всех" - сказал он. Президент Украины сказал, что пытался 23 февраля связаться по телефону с Владимиром Путиным, но в Кремле не ответили. "Нужно остановиться, пока не поздно, и если российское руководство не хочет садиться за стол переговоров с нами, может быть, оно захочет сесть за стол с вами" - сказал Зеленский, обращаясь к гражданам России.