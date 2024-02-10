Президент Венгрии Каталин Новак заявила об отставке после скандала

Президент Венгрии Каталин Новак заявила в субботу об уходе в отставку. Её причиной стал разразившийся на этой неделе громкий скандал в связи с помилованием осуждённого по делу о сексуализированном насилии по отношению к детям. Вместе с президентом в отставку ушла и министр юстиции Юдит Варга, которая рекомендовала Новак подписать документы о помиловании. В телеобращении президент Венгрии признала, что "допустила ошибку".

Венгрия - парламентская республика, президент обладает по сути лишь представительскими функциями. Как отмечают комментаторы, однако, скандал может ударить по правящей партии премьер-министра Виктора Орбана, поскольку Новак до избрания президентом была одним из лидеров "Фидес" и активно выступала, в том числе, в защиту так называемых традиционных ценностей.

Ранее стало известно, что в апреле прошлого года президент Венгрии в числе 22 человек, помилованных в связи с визитом в страны папы Римского Франциска, помиловала также бывшего заместителя директора детского дома в городе Бичка. Директор детдома был осуждён за педофилию, а его заместитель, как установило следствие, знал о насилии по отношению к детям и помогал своему начальнику скрывать факты. Заместителя осудили на 3 года и 4 месяца тюрьмы, до конца его срока в момент помилования оставалось девять месяцев.

Как сообщает Венгерская служба Радио Свобода, о помиловании стало известно почти год спустя и по сути случайно - один из читателей сайта 444.hu обнаружил принятое осенью решение апелляционного суда, который, рассматривая поданную ещё до помилования апелляцию на приговор, указал, что осуждённый ранее был помилован президентом. Публикация вызвала политический скандал. Все оппозиционные партии потребовали отставки Каталин Новак на внеочередной сессии парламента в понедельник. В пятницу в Будапеште прошла массовая демонстрация в поддержку этих требований.

Министр юстиции в субботу заявила, что берёт политическую ответственность за решение президента на себя, и объявила об уходе из политики. Помимо прочего, она отказалась от первого места в списке кандидатов "Фидес" на выборах в Европарламент.

Президента в Венгрии выбирает парламент, где большинство у сторонников Орбана.