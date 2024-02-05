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Парламент Венгрии не проголосовал за членство Швеции в НАТО

Парламент Венгрии, Будапешт
Парламент Венгрии, Будапешт

Парламент Венгрии не смог провести назначенное на понедельник голосование по вопросу вступления Швеции в НАТО из-за отсутствия кворума. На заседание не явились представители Венгерского гражданского союза (ФИДЕС) — партии, которую возглавляет премьер-министр страны Виктор Орбан.

Пресс-служба ФИДЕС сообщила, что в партии готовы обсуждать заявку Швеции, если её премьер-министр Ульф Кристерссон сначала встретится с Виктором Орбаном. "Если это важный вопрос для шведов, то, очевидно, премьер-министр Швеции приедет в Будапешт", - ответили в ФИДЕС на запрос агентства Reuters.

Ранее Кристерссон отклонил приглашение Орбана, предложив взамен обсудить все двусторонние вопросы на встрече в Брюсселе.

Внеочередное заседание специально для обсуждения заявки Швеции на присоединение к НАТО было созвано по инициативе оппозиционных партий, но представители ФИДЕС бойкотировали его. Теперь этот вопрос может быть поднят на одном из очередных парламентских заседаний: следующая сессия начнётся в конце февраля.

Представители оппозиционных партий осудили поведение Венгерского гражданского союза. Депутат от Демократической коалиции Агнеш Вадаи заявила, что Орбан "хочет сделать приятное [президенту России Владимиру] Путину, подрывая единство НАТО".

  • Швеция, долгое время бывшая нейтральной страной, подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией весной 2022 года, вскоре после нападения России на Украину. Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех государств союза - до приёма Финляндии их было 30. Процесс ратификации заявки Швеции затягивался из-за позиции Венгрии и Турции. Турция одобрила заявку в январе этого года. Таким образом, Венгрия осталась единственной страной НАТО, которая препятствует присоединению Швеции к союзу.
  • Правительство Виктора Орбана и сам он продолжают и после начала войны в Украине поддерживать связи с Москвой, выступают против наложения на Россию санкций и против поддержки Евросоюзом Украины.

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