Президент ЮАР попросил у МУС разрешения не арестовывать Путина

Президент ЮАР попросил у Международного уголовного суда (МУС) разрешения не арестовывать президента России Владимира Путина. Сирил Рамапоса сделал такое заявление в ответе на судебный иск, поданный оппозиционным "Демократическим альянсом" с целью заставить правительство арестовать российского президента, если тот приедет в Йоханнесбург на саммит БРИКС. По словам Рамапосы, арест Путина будет равносилен объявлению войны, сообщает Reuters.

"У ЮАР есть очевидные проблемы с выполнением просьбы об аресте и выдаче президента Путина. Россия ясно дала понять, что арест её действующего президента будет объявлением войны", – говорится в заявлении Рамапосы. Он уточнил, что инициировал консультации с МУС по этому вопросу, но не может раскрыть подробности.

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей с неподконтрольных Киеву территорий в Россию.

Саммит стран БРИКС, на который приглашён Владимир Путин, состоится в августе. ЮАР входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает её исполнять решения МУС и арестовать Путина по приезде.

Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что власти страны убеждают Путина не приезжать на саммит. Вместе с тем, по данным южноафриканских властей, Москва высказалась против предложения, чтобы российскую делегацию на саммите возглавлял глава МИД России Сергей Лавров, а Индия и Бразилия высказались против переноса мероприятия в Китай.

Кремль, со своей стороны, заявил, что формат участия российского президента во встрече в Йоханнесбурге пока не определён.

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