Президенты Украины и Польши впервые встретились после конфликта

Президенты Украины и Польши - Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий - провели двустороннюю встречу на саммите НАТО в Анкаре. Это была первая встреча лидеров после того, как польский президент принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды, Ордена Белого орла, назвав это реакцией на принятое ранее в Украине решение назвать одно из спецподразделений именем "героев УПА".

Зеленский назвал разговор "важным и необходимым", отметив, что говорил с Навроцким больше часа. "У нас одна общая угроза: это Россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать сообща", - подчеркнул украинский президент, отметив, что оба лидера договорились продолжать диалог.

Встречу прокомментировал и Навроцкий, сказав, что в её ходе не удалось решить спорные исторические вопросы, но это и не было её целью. Президент Польши вновь подтвердил своё мнение о том, что прославление в Украине УПА может стать помехой для вступления страны в ЕС. При этом, как сказал Навроцкий, он подтвердил Зеленскому, что считает общей угрозой Россию, и обсудил с ним сотрудничество в будущем.

Отношения между Киевом и Варшавой заметно обострились в последнее время. Решение Зеленского осудили не только Навроцкий, но и его политические оппоненты из либерального правительства, которые при этом заявляют о недопустимости дальнейшей эскалации возникшего конфликта.

Решение о лишении Зеленского ордена формально ещё не вступило в силу, однако президент Украины сам отказался от награды, отправив её президенту Польши по почте. От польских наград отказались также экс-президенты Украины и другие видные политики, а некоторые польские деятели отказались от украинских наград.

В Польше считают УПА (Украинская повстанческая армия, вооружённая организация, боровшаяся за независимость Украины) ответственной за массовые убийства польского гражданского населения на Волыни в годы Второй мировой войны. В Украине делают акцент на борьбе УПА против нацистов и советских властей и выражают готовность к историческому диалогу, заявляя при этом, что извне не должны диктовать Украине, как трактовать её историю.

Европарламент в среду принял резолюцию о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС, в котором содержится осуждение решения Зеленского назвать подразделение в честь УПА. В документе говорится, что это решение "подрывает добрососедские отношения" и "несовместимо с европейскими ценностями". На этом настояла группа польских депутатов, при этом были избраны более умеренные формулировки в сравнении с теми, которые предлагали другие польские депутаты - сторонники правой оппозиции.